“40 milioni e si chiude”: Milan, la situazione per Maldini adesso si complica

Il Milan viene rallentato ulteriormente in vetta alla classifica dalla gara giocata contro il Torino: anche grazie al difensore che ora vale 40 milioni



Il Milan rallenta ancora la propria corsa in vetta alla classifica di Serie A. Raggiunge, così, anche in questa 32^ giornata solamente un pareggio. In casa del Torino, infatti, i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0. Complice anche la mostruosa prestazione condotta dal difensore brasiliano.

Gleison Bremer, difensore classe 1997, è diventato uno dei talenti indiscussi e più seguiti in questa stagione di Serie A. Capace di contenere in maniera ottimale giocatori decisivi, come Vlahovic o Giroud ad esempio, Bremer ha fatto sì che gli occhi di numerosi e importanti club si precipitassero proprio su di lui.

In Serie A, allora, il difensore brasiliano è da tempo entrato nel mirino specialmente di Inter e Milan. Entrambe le squadre milanesi vorrebbero assicurarsi le sue prestazioni a partire dalla stagione prossima. Il Torino, però, soprattutto dopo l’ennesima prestazione impeccabile che Bremer ha mostrato nella serata di ieri contro i rossoneri, ora vuole alzare il prezzo. La situazione perciò si complica.

Calciomercato Milan, si complica la situazione per arrivare a Bremer: ora servono 40 milioni di euro

Il Milan, specialmente dopo quanto mostrato nella serata di ieri, apprezza sempre di più le capacità e le qualità di Bremer. Il difensore è stato in grado, infatti, di ‘annientare’ l’attacco rossonero, diventando un muro davanti alla porta dei granata. Il Torino, quindi, dopo essersi assicurato il suo rinnovo fino al 2024 per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione, ora ha tra le mani un gioiello che sul mercato può valere davvero molto.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Stampa’, infatti: “Servono ora 40 milioni di euro per Bremer e si chiude”. La situazione, stando a queste condizioni, si complica per il Milan e per Paolo Maldini. Così come si complica per la stessa Inter. La cifra inizia a diventare importante e, dall’estero, i club potrebbero avere maggiori armi per affondare questo colpo di mercato.