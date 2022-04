Vittoria a tavolino e ricorso: Serie A, arriva la decisione definitiva

Emergono novità sul caso che porterebbe il ricorso e poi la vittoria a tavolino: decisione definitiva in Serie A

Tra dicembre e gennaio ci sono stati tanti casi Covid in Serie A, che hanno decretato diversi rinvii. Emblematici i casi della Salernitana, che ha ben due partite da recuperare, ma anche dell’Inter. I nerazzurri si stanno giocando lo scudetto da mesi con una partita da recuperare e questo falsa inevitabilmente la classifica. Con quei tre punti virtuali, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe al primo posto.

Le date dei recuperi sono state rese note qualche settimana fa. Tante le polemiche in queste settimane visto il primo precedente tra Juventus e Napoli, che diede ragione ai partenopei. E il protocollo ancora poco chiaro nel gennaio 2022. Poi fortunatamente è stato modificato e ha permesso il regolare prosieguo della stagione. Sono sorte alcune novità sul match da recuperare tra Udinese e Salernitana.

Udinese-Salernitana, la decisione definitiva

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Udinese scenderà regolarmente in campo per affrontare la Salernitana il prossimo 20 aprile. La partita era stata rinviata lo scorso 21 dicembre per il focolaio Covid tra le fila dei granata. I bianconeri di Udine, però, hanno rinunciato ad avanzare il ricorso alla Corte Sportiva d’Appello contro la decisione di far rigiocare il match.

Insomma, sembra che il club di Pozzo abbia fatto prevalere il buon senso. Anche perché era improbabile che l’Udinese avesse poi vinto il ricorso, proprio com’è successo nei tanti precedenti di questi due anni di maledetto Covid. Entrambe le squadre scenderanno in campo alla Dacia Arena il 20 aprile per vincere e Davide Nicola continuerà a giocarsi una salvezza che è ormai diventata complicatissima.