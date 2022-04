“Ma come si permette?”: Cassano perde la pazienza, l’attacco è durissimo

Arriva un’altra frecciata da parte di Antonio Cassano nel corso della Bobo TV su Twitch: ecco cos’ha detto l’ex attaccante

Antonio Cassano da quando si è ritirato dal calcio giocato, è diventato un opinionista che è prima comparso in tv, e poi su Twitch. Ospite fisso della Bobo TV insieme a Vieri, Adani e Ventola, l’ex attaccante ogni settimana dice la sua sugli eventi del calcio internazionale. Le sue dichiarazioni spesso generano discussioni sempre molto accese. Anche per il modo in cui vengono dette: come quelle su Messi, Cristiano Ronaldo, ma anche sulle squadre che lottano per lo scudetto.

Stavolta, però, le sue opinioni sono rivolte verso Jesse Marsch e Marcelo Bielsa. I due si sono avvicendati sulla panchina del Leeds United. Nello specifico, l’allenatore statunitense ha sostituito El Loco sulla panchina della squadra inglese. E hanno fatto infuriare Cassano alcune dichiarazioni dell’ex allenatore del Lipsia, che lo aveva esonerato visti i pessimi risultati.

Che bordata di Cassano a Marsch

Cassano ha parlato di Marsch nel corso della Bobo TV: “Si è permesso di parlare male di Bielsa. Lui è stato esonerato dal Lipsia, erano al terzultimo posto e ora sono terzi! Ha detto che i giocatori del Leeds erano sovrallenati e che i concetti che hanno assunto sono difficili da estirpare. Ma come si permette? Lui in Germania ha fatto un disastro”. Parole durissime, considerando anche la remuntada del Lipsia in Bundesliga e la semifinale di Europa League conquistata oggi ai danni dell’Atalanta.

Al momento, il Leeds è a +9 sulla zona retrocessione e viene da quattro risultati utili consecutivi. Ma il Burnley ha ben due partite in meno e in questo rush finale di campionato potrebbero arrivare delle spiacevoli sorprese che Marsch dovrà evitare. L’allenatore statunitense, però, a quanto pare non gode della stima di Cassano così come Bielsa.