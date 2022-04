“Contatti avviati”: calciomercato Milan, ecco il colpo a sorpresa di Maldini

Calciomercato Milan, individuato da Maldini il profilo ideale per la fascia destra del club: contatti già avviati a sorpresa

Il Milan è alla ricerca anche di un terzino destro per la prossima stagione. Da un lato quindi il club rossonero si prepara per affrontare al meglio lo sprint finale del campionato di Serie A, dal momento che in palio c’è lo Scudetto. Dall’altro, però, la finestra del calciomercato continua ad impegnare Paolo Maldini, alla costante ricerca di rinforzi.

Spunta così a sorpresa, in ottica calciomercato, il nome del terzino destro del Torino. L’entourage di Mergim Vojvoda, infatti, secondo quanto riferito dai media del Kosovo avrebbe già i “contatti avviati con il Milan”. A riferirlo, nello specifico, è ‘ArtMotion’.

Dopo aver avviato i primi giri di telefonate con Paolo Maldini e i vertici societari del Milan, l’entourage del giocatore avrebbe anche trovato l’accordo con il club per attuare il trasferimento. Ciò porta alla possibilità che l’operazione possa essere effettuata già nel corso della prossima estate.

Calciomercato Milan, per il terzino del futuro il club resta in Serie A: contatti già avviati per Vojvoda del Torino

Mergim Vojvoda è stato, in questa stagione ancora in corso, uno degli undici uomini più utilizzati da Ivan Juric. Il terzino destro originario del Kosovo, classe 1995, si è sempre fatto trovare pronto arrivando così a disputare 24 match in Serie A e 1 in Coppa Italia. Nelle gare giocate ha messo a servizio dei propri compagni 2 assist ma ha svolto molto spesso bene anche la fase difensiva attuata dalla squadra.

Caratteristiche queste che piacerebbero al Milan e per cui il club potrebbe far approdare tra le proprie file il giocatore già quest’estate. Il contratto di Vojvoda con il Torino scadrà ufficialmente il 30 giugno del 2024, ma dal Kosovo sono sicuri: i contatti sono stati avviati e, con il Milan, sembrerebbe esserci già un accordo.