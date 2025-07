Chelsea, dopo il Mondiale soffiato un big alle italiane: che colpo

Il Mondiale per Club ed ora l’assalto al mercato: Maresca soffia un big alle italiane, è un colpo da 90

Chi pensava che il Chelsea fosse già soddisfatto dopo la storica vittoria al Mondiale per Club si sbagliava di grosso. I Blues, guidati da Enzo Maresca, hanno letteralmente dominato la finale contro un Paris Saint-Germain privo di idee e ritmo, chiudendo il match con un secco 3-0 e portando a casa il trofeo nella prima edizione del torneo.

Una serata perfetta, sì, ma non il punto d’arrivo. Anzi, è solo l’inizio. Perché Maresca, con il suo stile ambizioso e preciso, vuole di più. Vuole un Chelsea sempre più competitivo, capace di tornare protagonista anche in Premier e in Europa. E per farlo, ha chiesto rinforzi mirati.

Il nome che ha infiammato le ultime ore è di quelli che fanno rumore: Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United. E c’è già chi giura che a Londra siano pronti a tutto pur di portarlo a Stamford Bridge.

Obiettivo Garnacho: Maresca punta il gioiello del Manchester United

Alejandro Garnacho non è un nome qualsiasi. Classe 2004, argentino di nascita ma cresciuto calcisticamente tra Spagna e Inghilterra, è uno dei pochi a salvarsi nella deludente stagione dello United. Nonostante la squadra abbia vissuto momenti difficili, lui ha risposto presente: 11 gol, 10 assist in 58 presenze stagionali. Numeri che parlano chiaro, soprattutto per un giocatore che ha appena 20 anni.

Secondo quanto riportato da TBR Football, il Chelsea aveva già sondato il terreno a gennaio. Ora però la pista sembra riaccendersi con più forza. I Blues cercano un esterno offensivo in grado di garantire strappi, imprevedibilità e fantasia sulla trequarti. Garnacho risponde perfettamente a questo identikit: è veloce, salta l’uomo con facilità e ha già dimostrato di saper incidere nei momenti importanti.

L’operazione, naturalmente, non è semplice. Il Manchester United non vuole privarsi del suo gioiello e ha rinnovato di recente il contratto fino al 2028. Ma il Chelsea ha le risorse per mettere sul tavolo un’offerta importante, magari inserendo una contropartita tecnica o puntando sulla volontà del giocatore di cambiare aria. Il fascino del nuovo progetto Maresca, unito al palcoscenico europeo garantito, potrebbe fare la differenza.

Napoli e Juve beffate: Garnacho era un sogno italiano

La trattativa con il Chelsea fa ancora più rumore se si pensa che Garnacho era finito nel mirino di Napoli e Juventus già nei mesi scorsi. In particolare, il club partenopeo lo aveva inserito tra i possibili sostituti di Kvaratskhelia in caso di offerte irrinunciabili, mentre la Juve lo aveva monitorato con attenzione durante il mercato invernale, sperando in un’operazione alla Chiesa: giovane, pronto subito, ma ancora accessibile economicamente.

Alla fine però nessuna delle due italiane ha affondato il colpo. Forse per le difficoltà legate al prezzo – lo United valuta il suo gioiello oltre i 60 milioni di euro – o per l’incertezza legata al futuro tecnico e societario. Fatto sta che oggi Garnacho sembra sempre più lontano dalla Serie A. E se davvero dovesse approdare al Chelsea, sarebbe un altro campanello d’allarme per i club italiani: i giovani talenti di livello internazionale non aspettano.

Ora la palla passa a Maresca, che dovrà convincere società, entourage e giocatore. Ma la sensazione è che qualcosa si stia già muovendo. E se Garnacho dovesse scegliere Londra, sarebbe un colpo pesante, non solo per i Blues ma per tutto il panorama europeo. Un segnale chiaro: il nuovo Chelsea non vuole fermarsi.