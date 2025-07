Milan, avanti tutta per un nuovo centravanti: non basta Gimenez, arriva l’inaspettata proposta

Tare ed Allegri lavorano per il nuovo centravanti: serve un calciatore che possa affiancarsi a Gimenez, arriva la proposta clamorosa

Un centravanti non basta. Non se vuoi puntare davvero in alto. E Massimiliano Allegri lo sa benissimo. Nonostante l’arrivo di Santiago Gimenez lo scorso gennaio dal Feyenoord (operazione da 32 milioni più bonus), il tecnico livornese ha chiesto alla dirigenza un altro rinforzo in attacco.

Un profilo diverso, più esperto, in grado di alternarsi col messicano e reggere la pressione delle grandi notti europee. E se è vero che si guarda anche all’estero, il pensiero fisso resta in casa nostra: Dusan Vlahovic. Il pallino non è mai svanito. L’ex Fiorentina è da tempo nei radar di via Aldo Rossi, e ora potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo.

La Juventus lo aveva acquistato a peso d’oro nel gennaio 2022 – ben 83,5 milioni di euro – ma il rendimento non ha mai davvero convinto. Oggi, con un ingaggio da 12 milioni netti a stagione e una scadenza fissata al 2026, la situazione è cambiata. Il Milan non ha intenzione di pareggiare quella cifra, ma la carta potrebbe essere una proposta al ribasso, con stipendio ridotto (magari quasi dimezzato) più bonus.

Vlahovic, che ha recentemente rifiutato la corte del Fenerbahce di José Mourinho (che ha virato su John Duran), aspetta l’occasione giusta per rilanciarsi. I rossoneri contano sul desiderio del serbo di restare in Serie A e magari rilanciarsi in una piazza dove non si aspetta altro che un nuovo bomber da amare.

Offerto un bomber della Nazionale: esperienza e potenza al servizio dell’attacco

Tra i tanti nomi che circolano sul taccuino rossonero, nelle ultime ore ne è spuntato uno che ha sorpreso molti: Breel Embolo. Classe 1997, ex Basilea, Schalke 04 e Borussia Monchengladbach, l’attaccante svizzero è stato proposto al Milan da intermediari vicini al suo entourage.

Attualmente al Monaco (contratto fino al 2026), Embolo ha messo insieme 7 gol in 42 presenze nella scorsa stagione. Non numeri da urlo, ma il contesto va considerato: è reduce da un lungo infortunio e ha alternato presenze da titolare e spezzoni.

Fisicamente potente, dotato di un buon passo e abituato a battaglie europee, Embolo potrebbe rappresentare una soluzione d’esperienza a basso costo. Non è il classico 9 da area di rigore, ma più un attaccante moderno, in grado di dialogare con la squadra e attaccare la profondità. Un profilo diverso, certo, ma che Allegri potrebbe valorizzare in un’ottica di rotazione e gestione delle forze.

Milan, pronte le alternative: occhi su Boniface e Jackson

Nel frattempo, il Milan continua a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati presi contatti anche per Victor Boniface del Bayer Leverkusen, autore di una stagione clamorosa in Bundesliga, e per Nicolas Jackson del Chelsea. Entrambi profili giovani e di grande prospettiva, ma con valutazioni tutt’altro che semplici da affrontare: si parte da una base di almeno 40 milioni per ciascuno.

Il Milan riflette: investire su un giovane dal grande potenziale o puntare su un nome più esperto, magari con un prezzo più accessibile? La risposta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: Gimenez da solo non basta, e Allegri vuole un attacco più solido e completo. Il tempo stringe e la Champions incombe. Chi sarà il nuovo numero 9 rossonero?