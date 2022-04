Inter-Milan, colpo di scena inatteso: il tecnico rischia, il top è in dubbio

L’allenatore potrebbe avere seri problemi in vista di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

L’Inter e il Milan ieri hanno vinto rispettivamente contro Spezia e Genoa. Lunedì si saprà se il Napoli sarà ancora dentro in questa serratissima lotta per lo scudetto. Ma intanto, per le due milanesi è tempo di pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata, con il Milan in casa, è finita 0-0. A Stefano Pioli basterà un pareggio con gol per approdare in finale, dove incontrerà una tra Juventus e Fiorentina. Questo perché in Coppa c’è ancora la regola del gol in trasferta.

I nerazzurri dovranno recuperare anche Bologna-Inter e, dunque, hanno il destino nelle loro mani. Nella vittoria di La Spezia è tornato al gol Marcelo Brozovic, il giocatore più importante nella rosa di Inzaghi. Questo perché non c’è un sostituto all’altezza né per qualità tecniche, né per il ruolo che ricopre. L’allenatore dell’Inter forse dovrà sopperire all’assenza di un altro big.

Inter-Milan, problemi per Bastoni: la situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni di Alessandro Bastoni saranno valutate seriamente in vista della partita col Milan. Questo perché il difensore dell’Inter, in occasione di un rinvio a fine partita con lo Spezia, è scivolato e ha terminato malconcio la sua prestazione. La speranza di Inzaghi è che si tratti solo di crampi. Ma è impossibile fare pronostici, siccome i giocatori sono sottoposti a uno stress fisico continuo per le tante partite giocate.

Inter-Milan è in programma martedì 19 aprile. C’è ancora tempo per capire cosa ne sarà di Bastoni in vista della partita che diventa importantissima non per l’importanza della Coppa Italia in sé. Ma per il continuo confronto tra le due milanesi tra le ultime due stagioni e le distanze che si sono assottigliate sempre di più col passare dei mesi.