“Non è bravo”: Inter, la bordata del tecnico spegne i sogni di mercato

L’Inter ragiona sul futuro in ottica calciomercato ma la bordata del tecnico neroverde spegne i sogni fatti finora sul giovane attaccante

L’Inter, in vista delle prossime stagioni, dovrà andare ad apportare rinforzi al proprio reparto offensivo. Uno dei profili più seguiti, ormai è noto da tempo, è quello del giovanissimo attaccante neroverde. Giocatore che però quest’oggi non ha disputato una buona gara.

Il Sassuolo è caduto in casa del Cagliari, per meriti dei padroni di casa che hanno approcciato alla gara con cattiveria e voglia di conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza. Ma anche per demeriti dei neroverdi che hanno faticato non poco quest’oggi alla Sardegna Arena.

Nel mirino delle critiche social, specialmente tramite i vari profili dei tifosi su ‘Twitter’, è finito primo tra tutti Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 che è entrato da tempo negli interessi di mercato dell’Inter e che viene valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro circa dal proprio club. Proprio di lui ha voluto parlare nel post partita il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi.

Calciomercato Inter, occhio alle dichiarazioni di Dionisi: “Spalle alla porta non è ancora bravo, non merita i titoli che gli date”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, nel post partita di Cagliari-Sassuolo, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. La sua disamina è stata riferita alla gara in generale ma non è passata inosservata la ‘bordata’ rivolta a quanto mostrato quest’oggi da Gianluca Scamacca, che certamente non ha brillato. Anzi.

“Sulle palle aeree – ha dichiarato Dionisi su Scamacca – così come spalle alla porta non è molto bravo ma migliorerà. Il suo primo avversario quest’oggi è stato se stesso. Sono sicuro che poteva fare meglio. Resta un ragazzo molto giovane, che sta trovando continuità, quella stessa continuità che finora non ha mai trovato. Non merita i titoli che gli vengono concessi, i titoli che gli date molto spesso. Non può bastare un mezzo campionato. I giovani poi sono in un sali-scendi continuo e non riescono a gestirsi”. Non buone notizie per l’Inter che sta sicuramente pensando al profilo del romano per il futuro.