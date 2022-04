“Io so che…”: Inter, la rivelazione sul futuro di Lautaro spiazza tutti

Quale sarà il futuro di Lautaro Martinez? Resterà all’Inter o andrà via? Alla domanda più gettonata risponde chi lo conosce davvero bene.

Lautaro Martinez è il fiore all’occhiello dell’Inter da diverse stagioni. Ha conosciuto la sua grande consacrazione sportiva in coppia con Romelu Lukaku. I due sono stati i protagonisti della vittoria dello scudetto nerazzurro, nonché la coppia di attaccanti più ammirata. L’ultima stagione, invece, è stata di cambiamenti per l’argentino, che ha dovuto adattarsi a un nuovo assetto offensivo o meglio familiarizzare con le idee di Inzaghi e con Dzeko, principalmente.

A livello personali i numeri non sono stati troppo esaltanti. Lautaro non è stato prolifico come aveva abituato, ma le critiche nei suoi riguardi hanno sfiorato l’eccesso. Il 24enne è stato continuamente messo al centro delle indiscrezioni di calciomercato, come matrice della sua flessione, ed è stato messo in discussione il rapporto con mister Inzaghi su tutto.

Insomma, da parte dei tifosi e dell’ambiente in molti casi è mancata la pazienza. Questo fattore di pressione potrebbe influenzare le decisioni future di Lautaro Martinez, al quale non manca mercato.

Lautaro lascia l’Inter? Parla il connazionale Milito

Nel corso dell’annata spesso e volentieri l’agente di Lautaro Martinez è intervenuto pubblicamente per sottolineare il grande legame che intercorre tra l’attaccante argentino e la casacca dell’Inter. Ciò non è bastato a mettere a tacere le varie osservazioni né per allontanare le pretendenti, tra cui principalmente l‘Atletico Madrid.

Sul futuro dell’ex Racing Club è intervenuto Diego Milito. Suo connazionale, col quale hanno praticamente condiviso anche il percorso sportivo, l’ex attaccante dell’Inter attraverso ‘La Gazzetta dello Sport’ ha invitato Lautaro a mantenere la calma, poiché è un momento chiave della stagione e serve la massima concentrazione. Sul futuro poi si sbilancia: “Non lo vuole solo Simeone. Lo cercano in tanti”. Tuttavia, subito dopo Milito conferma il legame di Lautaro alla causa nerazzurra: “Da quello che capisco ogni volta che parlo con lui, è felicissimo a Milano e non pensa ad altro“. Basterà per chiudere la questione una volta per tutte?