Inter-Roma, doccia fredda per il tecnico: il forfait dell’ultim’ora rovina i piani

Inter-Roma perde un protagonista. Forfait dell’ultimo minuto: a pochi minuti dal via l’allenatore perde uno dei suoi calciatori.

Guai in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi a pochissimi minuti dal fischio di inizio di Inter-Roma. La formazione nerazzurra ospita i giallorossi di Josè Mourinho nella super sfida del sabato della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Nonostante il match non sia ancora iniziato, però, c’è già un problema per Simone Inzaghi.

L’allenatore nerazzurro perde, infatti, una pedina del suo scacchiere e rischia di vedersi rovinati i piani in vista dell’imminente fischio di inizio. Il tecnico è ora costretto a ridisegnare la propria strategia vista l’assenza che potrebbe mischiare le carte in tavola in vista dei cambi che lo stesso Inzaghi effettuerà durante la partita.

Inter-Roma, Caicedo out: problema gastrointestinale

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, l’Inter dovrà fare a meno di Felipe Caicedo. Il motivo? Un problema di natura gastrointestinale gli impedisce di prendere parte al match. Il calciatore, che sarebbe dovuto partire dalla panchina, è stato costretto ad alzare bandiera bianca all’ultimo minuto. L’attaccante ecuadoriano, dunque, non siederà neppure a bordo campo.

L’Inter non ha ancora comunicato le effettive condizioni del calciatore, ma in ogni caso il problema non preoccupa più di tanto. Inzaghi ha a disposizione una vasta scelta di sostituti che potrebbero dare ricambio ai calciatori titolari a sfida in corso. L’assenza di Caicedo, al momento, è già stata archiviata.