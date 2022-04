Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Roma, big match del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 18.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Inter-Roma, super sfida delle ore 18.00 del trentaquattresimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi ospita i giallorossi di Josè Mourinho, grande ex della sfida, super applaudito durante il riscaldamento.

La gara mette in palio tre punti importanti per entrambe le squadre. L’Inter è nella scia del Milan di Stefano Pioli capolista e cerca la vittoria per non staccarsi dalla testa dell’elenco. I capitolini, invece, lottano ancora per un piazzamento nell’Europa che conta. La sfida a distanza con Lazio, Fiorentina e Juventus resta più aperta che mai. A dare il via alla partita sarà il fischietto dell’arbitro Sozza di Seregno, coadiuvato da Carbone e Bindoni. Al VAR, invece, il duo formato da Irrati e Zufferli.

Inter-Roma, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski; Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.