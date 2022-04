“Manca un rigore clamoroso”: Lazio-Milan al veleno, succede di tutto

Succede di tutto nel primo tempo di Lazio-Milan, partita non semplice da arbitrare per Marco Guida

Si sta giocando all’Olimpico la fondamentale sfida tra Lazio e Milan per decidere se i rossoneri potranno ancora superare l’Inter in classifica e non solo. I biancocelesti sono in corsa per l’Europa e con una vittoria supererebbero la Roma. Insomma, è una partita che entrambe devono portare a casa per insistere nel proprio obiettivo. Il gol di Ciro Immobile in avvio ha un po’ rovinato i piani dei rossoneri e più di una volta c’è stata l’occasione per portare il punteggio sul 2-0.

Come in ogni partita di Serie A, però, non mancano le polemiche arbitrali. Su tutte, quella su un intervento di Strakosha con le mani fuori dall’area di rigore. L’arbitro Guida ha optato per l’ammonizione per il portiere della Lazio. Secondo Marelli di DAZN, una decisione giusta perché non si trattava di un’occasione clamorosa col pallone che non andava verso la porta. Ma c’è un altro episodio che ha scatenato le polemiche social.

Lazio-Milan, polemiche per un rigore non assegnato ai rossoneri

Nel corso di un’azione del Milan in area di rigore, la palla è finita sul braccio di Luis Alberto e sono esplose le proteste dei calciatori rossoneri. La distanza con Tonali era molto ravvicinata e il centrocampista spagnolo non poteva scomparire, ma il braccio era comunque abbastanza largo. Marelli ha definito l’episodio: “Molto dubbio” sul quale possono esserci delle interpretazioni. Non per i tifosi rossoneri su Twitter: “Manca un rigore per il Milan“.

Ma non solo. Altri tifosi hanno poi commentato: “Rigore clamoroso!“. Forse dei commenti in qualche modo ‘istigati’ dalla decisione di Guida di non espellere Strakosha, ma di mostrare solo il giallo. Partita comunque non semplice per l’arbitro Guida.