Salti di gioia per il Milan, ma occhio a Pioli: la sua frecciata spiazza tutti

Arrivano dichiarazioni molto forti da parte di Stefano Pioli dopo la straordinaria vittoria del Milan contro la Lazio

La vittoria del Milan contro la Lazio ha catapultato nuovamente i rossoneri al primo posto. Decisivo è stato il gol di Sandro Tonali al 91′, su assist di Zlatan Ibrahimovic. Dopo l’iniziale vantaggio biancoceleste, firmato da Ciro Immobile, la squadra di Stefano Pioli non si è disunita e ha anche resistito nel momento migliore della Lazio alla ricerca del 2-0. Le cose poi sono andate meglio col passare dei minuti, a partire dalla fine del primo tempo e proseguendo per quasi tutta la ripresa.

Olivier Giroud è tornato al gol e lo ha fatto, ancora una volta, in un big match. Il Milan non ha però il destino nelle proprie mani, visto che vincendole tutte, l’Inter sarebbe Campione d’Italia in virtù del recupero col Bologna da giocare. Tante le cose positive per Pioli da portare a casa. A fine partita, però, si è lasciato andare a una frecciatina di non poco valore visto ciò che ha fatto la sua squadra negli ultimi due anni.

Lazio-Milan, la frecciata di Pioli nel postpartita

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-2 contro la Lazio: “Io sono felice per i miei giocatori, ma fossi in loro sarei arrabbiato perché sono sempre sottovalutati. Ma sono dei leoni, sono troppo forti”. La frecciata è riferita al fatto che la rosa di Pioli è considerata, da tifosi e addetti ai lavori, spesso poco credibile come una vera big del campionato in grado di lottare per vincere.

Ma i fatti, come gli scontri diretti contro Inter, Napoli e Juventus, stanno dimostrando altro. Il Milan sta meritando i punti e la propria posizione in classifica. Resta da capire come finirà questo assurdo campionato, in attesa di una classifica senza asterischi.