Il Milan non molla lo Scudetto: Tonali supera la Lazio al 91′

Sandro Tonali tiene il Milan aggrappato alla lotta scudetto grazie al gol contro la Lazio a pochi minuti dalla fine

Tante emozioni allo stadio Olimpico di Roma nella partita tra Lazio e Milan. La vittoria tiene i rossoneri ancora in vita nella lotta scudetto. In vantaggio ci vanno i biancocelesti, subito con Ciro Immobile su assist di Milinkovic-Savic a punire Maignan. Il primo tempo ha regalato diverse occasioni a entrambe le squadre, soprattutto a quella di casa con le varie scorribande di Felipe Anderson e la maestria di Milinkovic.

Come le emozioni, sono tante anche le polemiche per l’arbitraggio di Marco Guida per due episodi in particolare. Il primo è quello di un tocco di mano di Strakosha fuori dall’area di rigore della Lazio, punito con un cartellino giallo. Il secondo, invece, è un fallo di mano di Luis Alberto in area di rigore a distanza molto ravvicinata con un braccio non proprio aderente al corpo. Insomma, tanto lavoro per i moviolisti nel post-partita.

Lazio-Milan, Tonali tiene in vita i rossoneri

Negli ultimi dieci minuti del primo tempo il Milan ha iniziato a macinare gioco e occasioni, grazie allo strapotere di Rafael Leao sulla fascia sinistra dei rossoneri. E’ proprio il portoghese a servire Olivier Giroud per l’1-1, risultato che resisterà fino al 90′. Già, perché poi al 91′ arriva Sandro Tonali che con la sua zampata su assist di Ibrahimovic tiene ancora in vita i rossoneri nella lotta scudetto. Un bel colpo alla corsa a due con i cugini dell’Inter.

Mercoledì ci sarà il recupero col Bologna, che può permettere ai nerazzurri di andare al primo posto a quattro giornate dalla fine. I demeriti della squadra di Pioli sono quelli dei pochi gol segnati, nonostante i tanti tentativi verso la porta avversaria favoriti nelle ultime partite. Ma il Milan c’è, anche se l’Inter ha il destino nelle proprie mani.

CLASSIFICA

Milan 74; Inter* 72; Napoli 67; Juventus* 63; Roma 58; Fiorentina 56*; Lazio 56; Atalanta* 54; Hellas Verona 49; Sassuolo* 46; Torino* 43; Udinese* 40; Bologna* 39; Empoli 37; Spezia 33; Sampdoria 30; Cagliari 28; Salernitana* 25; Genoa 25; Venezia* 22.