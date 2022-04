Serie A, addio e ribaltone in panchina: il tecnico rischia l’esonero in estate

La delusione per gli ultimi risultati è così grande che il presidente starebbe valutando l’esonero dell’allenatore: il patron ha già in mentre due possibili sostituti.

I risultati contro Fiorentina e Roma avevano già portato il Napoli ad accantonare l’ambizione/sogno scudetto. Tuttavia, la delusione più cocente è giunta contro l’Empoli. La squadra di Luciano Spalletti sullo 0-2 fino a buona parte del secondo tempo, si è fatta rimontare dai toscani e il match è terminato 3-2. Una sconfitta difficile da assimilare per una formazione in piena lotta per il titolo fino a poche settimane fa e ciò potrebbe portare a delle inattese conseguenze.

Innanzitutto, la società attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che la squadra andrà in ritiro permanente a partire da domani. La prestazione del gruppo è apparsa troppo scialba e insicura. C’è da lavorare sull’organizzazione e anche sulla tenuta mentale dei giocatori agli ordini di Spalletti, apparsi troppo sotto tono.

La soluzione drastica potrebbe essere accompagnata anche da una decisione da parte di Aurelio De Laurentiis sulla continuità di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.

Napoli, Spalletti verso l’esonero? De Laurentiis valuta la possibilità

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il patron della società azzurra lascerà a Spalletti il compito di condurre la squadra durante il ritiro a Castelvolturno, ma valuta di esonerare l’allenatore e di cambiare piani per la prossima stagione. In cima alla lista dei papabili c’è Vincenzo Italiano, oggi tecnico della Fiorentina. L’allenatore è stimato da tempo nell’ambiente Napoli, ma è legato alla Viola da un contratto fino al 2023, che può terminare prima attraverso una clausola rescissoria.

L’altro profilo che il Napoli tiene in considerazione è anch’esso quello di un allenatore giovane, italiano e di grande prospettiva. Si tratta di Roberto De Zerbi. L’ex tecnico del Sassuolo è reduce dall’esperienza con lo Shakhtar Donetsk e in questo momento è fermo, in attesa di comprendere gli sviluppi della guerra in Ucraina. Il suo nome è più defilato per diverse questioni, ma è studiato dalla dirigenza del Napoli.