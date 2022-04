Napoli, annuncio ufficiale: dopo la sconfitta la dura decisione del club

Tante polemiche dopo la clamorosa sconfitta del Napoli ad Empoli. Bruciante ko che spegne i sogni scudetto della squadra partenopea.

Il Napoli di Luciano Spalletti dice addio ai sogni scudetto ad Empoli. Nel match di andata fu un gol rocambolesco di Cutrone a regalare ai toscani la vittoria al Maradona, ma quello che succede al Castellani è ancora più incredibile.

Il Napoli è avanti di due reti a pochi minuti dal termine, ma una serie di errori consente all’Empoli di ribaltare la gara e conquistare una clamorosa quanto insperata vittoria. Tra i protagonisti in negativo del match il portiere Alex Meret, autore di un grave errore in occasione del 2 a 2 di Pinamonti.

Tanta rabbia e nervosismo a fine gara con il Napoli che ha preso una clamorosa decisione a fine match. Attraverso i propri canali social la squadra azzurra ha annunciato che la squadra andrà in ritiro permanente nella giornata di martedi.

Napoli, ormai è addio al sogno scudetto

La sconfitta odierna del club azzurro e la contemporanea vittoria dell’Inter contro la Roma spegne ogni possibilità di scudetto per la squadra di Spalletti. La Champions League è ormai un obiettivo raggiunto, ma la società ha voluto dare comunque un segnale alla squadra.

Tanta delusione anche tra i tifosi azzurri: il Napoli in poche gare ha dilapidato qualsiasi speranza di lottare per il titolo ed ora avrà come unico obiettivo quello di mantenere il terzo posto in classifica. Gli azzurri hanno ora quattro punti di vantaggio sulla Juventus, ma la formazione di Allegri ha una gara in meno visto il posticipo di domani sera nel delicato impegno contro il Sassuolo.