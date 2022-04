Inter, prima la sconfitta e poi la beffa: l’annuncio fa infuriare i tifosi

I tifosi dell’Inter fuoriosi ancor di più al termine del match con il Bologna per le dichiarazioni dell’avversario che flirta con i rivali

La sconfitta dell’Inter con il Bologna ha complicato i piani scudetti dell’Inter di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra rimane all’inseguimento del Milan. La formazione di Stefano Pioli rimane avanti di due punti a 360’ dalla fine.

I nerazzurri, al “Dall’Ara”, hanno sbloccato la partita quasi immediatamente con Ivan Perisic. Il croato dell’Inter ha raccolto il pallone e con un’azione prolungata ai bordi dell’area di rigore avversaria si è portato in posizione di tiro scagliando una conclusione violenta che non ha dato scampo al portiere felsineo. Nel finale, poi, il grave errore di Radu ha impedito ai nerazzurri di strappare almeno un punto che sarebbe comunque potuto essere determinante in chiave scudetto. Le dichiarazioni di Sansone al termine del match tuttavia hanno fatto infuriare i tifosi dell’Inter.

Bologna, messaggio di Sansone a Maldini: “Mi aspetto una chiamata dal Milan, potrei andare lì in prestito”

La rete di Sansone ha permesso al Bologna di poter dedicare un’altra vittoria al suo allenatore Mihajlovic. L’attaccante rossoblù a fine gara ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Spero che Maldini oppure qualcuno del Milan ora mi chiami, magari pure per un prestito. Così posso giocare la Champions”, ha scherzato Sansone. Il calciatore ha poi commentato la partita: “Siamo soddisfatti perché fare bella figura con le grandi è sempre stato un nostro obiettivo. Mihajlovic ci ha caricato attraverso un video prima della partita. Ci ha detto di giocare per vincere e così è stato”.

I tifosi dell’Inter però si sono soffermati sul messaggio scherzoso al Milan, interpretandolo come una mancanza di rispetto. Parole che hanno fatto infuriare una parte di Milano e fatto sorridere sicuramente l’altra.