“Scudetto perso”: Inter, episodio da incubo. Mani nei capelli per Inzaghi

Clamoroso quello che succede in casa Inter: l’episodio può costare lo Scudetto alla formazione di Simone Inzaghi, che doccia gelata.

Che il recupero contro il Bologna fosse tutt’altro che semplice, l’Inter lo sapeva bene. Figuriamoci in un momento della stagione dove i rossoblù attraversano un periodo di grande forma, dove sono riusciti a togliere punti a tutte le big del campionato.

Eppure, al Dall’Ara, la formazione di Simone Inzaghi era partita benissimo: dopo soli centoventi secondi, i nerazzurri erano già in vantaggio con la rete (splendida) di Ivan Perisic, prima di un secondo tempo da incubo.

Un secondo tempo dove Ionut Radu è stato artefice di una papera e di una beffa che può costare carissimo alla sua Inter. Un errore che può significare perdere lo Scudetto.

Inter, la papera di Radu è una doccia gelata: la reazione dei tifosi è furiosa

A quasi dieci minuti dalla fine, Radu controlla goffamente il pallone in area piccola e regala la rete del 2-1 a Nicola Sansone. Un episodio che nel weekend aveva visto protagonista Meret e Pinamonti, in una dinamica da incubo per la formazione meneghina. “È una roba scioccante”, scrive qualche tifoso su Twitter, mentre le immagini televisive mostrano Inzaghi con le mani tra i capelli e lo sguardo perso nel vuoto.

Anche perché aleggia la sentenza: “Scudetto perso“, come infuriano tanti tifosi dell’Inter e festeggiano quelli del Milan (e non solo). Una vera e propria doccia gelata per i nerazzurri, beffati da un episodio che può costare un’intera stagione.

E a pensare che Radu non doveva essere neanche in campo, oggi alla sua prima presenza in campionato. Il rumeno ha raccolto la titolarità di Handanovic dopo che quest’ultimo aveva dato forfait a poche ore dalla gara per un problema alla schiena. E ha lasciato il terreno del Dall’Ara tra le lacrime.