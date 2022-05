Napoli, salti di gioia per Spalletti: l’ufficialità è una manna

Il Napoli si gode ancora la vittoria ottenuta in casa contro il Sassuolo, ma quest’oggi è arrivata anche un’altra buona notizia

Il Napoli si gode ancora la vittoria ottenuta per 6-1 in casa contro il Sassuolo. I tifosi partenopei hanno assistito, così, dagli spalti a una gara travolgente giocata allo Stadio Diego Armando Maradona. Quest’oggi, inoltre, è arrivata anche un’altra buona notizia per la squadra di Luciano Spalletti.

Per la 36^ giornata, che andrà in scena il prossimo weekend, il Napoli volerà a Torino e affronterà gli 11 di Ivan Juric. La squadra di Luciano Spalletti non vuole rallentare nella corsa verso la Champions League, ma anche verso la zona alta della classifica di Serie A.

In questo senso, appunto, è arrivata una buona notizia per il club partenopeo. È infatti ufficiale l’assenza di Sasa Lukic, uno dei migliori giocatori del Torino di Juric delle ultime gare. Il serbo, nella partita di oggi giocata contro l’Empoli, ha rimediato un giallo ed era già diffidato. Salterà perciò il match contro il Napoli.

Il Torino, vincendo contro l’Empoli in questa 35^ giornata, ha conquistato il suo sesto risultato utile consecutivo. Tra pareggi e vittorie, la squadra di Ivan Juric ha ottenuto punti fondamentali in ottica classifica. Punti che sono spesso, soprattutto ultimamente, passati per le qualità e i gol di Sasa Lukic. A cui il tecnico granata si è potuto affidare anche per i rigori conquistati in diverse occasioni.

Sicuramente, quindi, il serbo è tra i più in forma tra le file del Torino. Quest’oggi, tuttavia, contro l’Empoli non ha saputo tenere i nervi ben saldi in un’occasione in particolare. Ha ricevuto così un’ammonizione per un fallo commesso ai danni di Parisi. Ha anche rischiato di essere ammonito per la seconda volta, per aver allontanato nervosamente il pallone. In ogni caso non ci sarà contro il Napoli, appunto per squalifica.