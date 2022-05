Il Milan affonda per lo Scudetto, il Toro vola sulle ali di Belotti

Terminate anche le gare delle 15:00, 35^ giornata che continua a essere tutto tranne che scontata: i risultati di Milan-Fiorentina e di Empoli-Torino

Sono giunte al termine anche le gare che erano previste per questo primo pomeriggio. Il Milan ha ospitato in casa la Fiorentina, mentre l’Empoli ha visto allo Stadio Castellani l’arrivo del Torino. Tre punti per Pioli e per Juric. A San Siro termina 1-0, al Castellani finisce 1-3.

A San Siro corre il Milan, soprattutto con gli esterni, e ci provano i rossoneri in tutti i modi. Specialmente all’inizio con Giroud, che però poi sbaglia sotto porta il tiro decisivo. La Fiorentina ha voluto difendere il risultato con le unghie e con i denti. Una furia Vincenzo Italiano nella propria area tecnica per alcune imprecisioni della difesa viola che in più occasioni ha rischiato di farsi sorprendere. Imprescindibile, in area rossonera, ancora una volta Mike Maignan. Alla fine ci ha pensato come sempre lui, Rafael Leao.

Succede invece di tutto a Empoli, dove i padroni di casa prima sono andati in vantaggio ma poi sono rimasti in nove. Espulsi prima Verre, poi Stojanovic che ha procurato anche i due calci di rigore con cui il Torino ha prima pareggiato e poi trovato il gol del vantaggio. Tripletta per il subentrato Belotti, ancora una volta fondamentale in questa stagione.

Vincono Milan e Torino, crollano Fiorentina ed Empoli: Pioli conquista un’altra importante vittoria in ottica Scudetto

Da un lato Rafael Leao, dall’altro Andrea Belotti. Sono loro gli attaccanti fondamentali che hanno regalato la vittoria al Milan, a San Siro, e al Torino, al Castellani. I rossoneri guadagnano altri tre punti fondamentali in vetta alla classifica e in ottica Scudetto. Ci ha pensato Rafael Leao a segnare, all’82’, un gol imprescindibile per gli uomini di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda l’Empoli, invece, a segno è andato prima Zurkowki al 56′, ma poi il Torino ha appunto risposto con due gol segnati da Belotti al 76′ e all’87’ dagli undici metri, Doppio giallo per Stojanovic (che ha procurato in area i due penalty) e rosso diretto per Verre. Il Gallo, alla fine, al 96′ segna il suo terzo gol del match e firma la sua personale tripletta.

Classifica Serie A

Milan 77*; Inter 72; Napoli 70*; Juventus 69*; Lazio 59*, Roma 58, Fiorentina 56*; Atalanta 55; Hellas Verona 52*; Sassuolo 46*; Torino 47*; Udinese 43; Bologna 42; Empoli 37*; Sampdoria 33*; Spezia 33*; Cagliari 28*; Salernitana**, Genoa 25*; Venezia 22**.

*una gara in più, ** una gara in meno