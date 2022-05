La Roma sbatte contro Skorupksi: gara a reti bianche allo stadio Olimpico

Roma-Bologna, 0-0 all’Olimpico tra le polemiche e le super parate di Skorupski: occasione sprecata per Josè Mourinho e i suoi.

Roma-Bologna è appena finita. Allo stadio Olimpico di Roma il posticipo della domenica della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022 finisce 0-0. Mezzo passo falso della formazione di Josè Mourinho che non riesce a superare i ragazzi emiliani di Sinisa Mihajlovic.

Al triplice fischio ad esultare è sicuramente la squadra ospite che pareggia per la terza volta consecutiva fuori casa. La squadra emiliana torna a casa dopo una ottima prestazione che avrebbe potuto portare anche alla vittoria.

Roma-Bologna, la sintesi del match

Tante occasioni, ma nessun gol. Gli attaccanti della Roma sbattono contro Skorupski, autore di una prestazione sontuosa. Mezzo passo falso dei capitolini che non approfittano della sconfitta della Fiorentina contro il Milan di Stefano Pioli. Non basta l’assalto all’area di rigore del Bologna: il triplice fischio del direttore di gara Fabbri decreta lo 0-0 finale.

Lo Special One conquista un solo punto in classifica generale ed aggancia la Lazio di Maurizio Sarri al quinto posto in elenco. Un solo punto anche per i ragazzi di Mihajlovic che salgono a quota 43 in classifica.

Classifica Serie A

Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta* 55, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno