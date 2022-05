Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Bologna, match che chiude la domenica del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Bologna, posticipo serale della domenica del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, la formazione giallorossa di Josè Mourinho ospita i felsinei di Sinisa Mihajlovic, ancora assente in panchina a causa di problemi di salute che l’hanno costretto al ricovero in ospedale.

I capitolini cercano i tre punti per superare la Lazio di Maurizio Sarri in elenco generale. I biancocelesti sono a quota 59 punti, avanti di una sola lunghezza. La lotta per un posto in Europa resta più serrata ed aperta che mai, ma il KO della Fiorentina di Italiano contro il Milan potrebbe rivelarsi fatale per i viola e decisivo per i giallorossi. Gli emiliani, invece, possono solamente migliorarsi visto che non lottano per nessun obiettivo. Già ampiamente salvi, i rossoblù hanno 43 punti in elenco generale. A dare il via al match è il fischietto del signor Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Di Gioia. Al VAR, invece, il duo formato da Piccinini e Alassio.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Felix, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Viña, Zalewski, Bove, Diawara, Carles Perez, Shomurodov, Zaniolo, Volpato.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Dominguez, Orsolini, Sansone, Santander, Vignato.