Inter, salti di gioia per i tifosi: allarme rientrato, c’è l’annuncio di Inzaghi

Dopo la vittoria di Udine il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato di tanti temi oltre alla vittoria della squadra.

Vittoria importante per l’Inter di Simone Inzaghi che reagisce alla vittoria del Milan e mantiene la scia della capolista. I nerazzurri fanno tutto nel primo tempo con Perisic e Lautaro Martinez, ma l’Udinese non demorde e fa soffrire la squadra campione d’Italia fino alla fine. La squadra di Gotti accorcia le distanze con Pussetto ed il forcing finale fa tremare Inzaghi, ma alla fine arrivano i tre punti.

Una vittoria fondamentale con la squadra nerazzurra che potrà mettere pressione sui cugini in vista delle prossime delicate gare. Ora il prossimo impegno per l’Inter andrà in scena venerdi sera, in casa contro l’Empoli.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlato della vittoria. L’ex Lazio è apparso molto soddisfatto ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Prova di personalità e carattere, dopo di noi l’Udinese è stata la migliore. Oggi abbiamo dimostrato di non voler mollare e grande voglia di vincere”.

Inter, buone notizie da Barella

Una bella vittoria ma anche una brutta notizia in casa nerazzurra. Nel finale del match si è fermato il centrocampista Nicolò Barella, costretto ad uscire dopo un evidente gonfiore al ginocchio. Grande preoccupazione per Inzaghi, in vista di questo lungo e fondamentale finale di stagione.

Il tecnico, inizialmente preoccupato, ha rassicurato i tifosi sulle condizioni del centrocampista: “Sembra una forte contusione, spero non sia nulla di più grave perchè è un giocatore importantissimo per noi. Anche oggi è stato tra i migliori, i medici ci hanno tranquillizzato”.