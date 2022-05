Perisic e Lautaro stendono l’Udinese: l’Inter resta nella scia del Milan

L’Inter espugna la Dacia Arena grazie alle reti di Perisic e Lautaro: i nerazzurri restano nella scia del Milan. Lotta scudetto ancora aperta.

Udinese-Inter è appena finita. La gara delle ore 18.00 del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022 vale la vittoria per 2-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra espugna la Dacia Arena e conquista tre punti importantissimi in ottica classifica generale. Dopo il successo del Milan di Stefano Pioli contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il club di Steven Zhang resta ancora in corsa per la vittoria finale del campionato.

Decisive le reti di Ivan Perisic e Lautaro Martinez che consentono al club nerazzurro di tornare a Milano con i tre punti in tasca. Tre punti che proiettano l’Inter a quota 75 punti in classifica generale: il Milan capolista dista sempre due lunghezze visti i 77 punti conquistati.

Udinese-Inter, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci pensa Perisic al minuto 13. Il calciatore dell’Inter salta più in alto di tutti su un calcio d’angolo: beffati Success e Becao, il colpo di testa del nerazzurro beffa Silvestri per il momentaneo 0-1.

Il raddoppio arriva tra le polemiche sul finale di primo tempo. Dopo un consulto al VAR l’arbitro Chiffi assegna un penalty all’Inter: dal dischetto Lautaro Martinez colpisce il palo, il pallone carambola su Silvestri e poi proprio l’argentino lo spinge in rete. Chiffi, inizialmente, annulla il gol per offside ma poi, dopo un consulto al VAR, assegna la rete del momentaneo 0-2. La risposta dei friulani arriva nella ripresa. Dopo una prima fase iniziale a ritmi bassi, al minuto 72 l’Udinese accorcia le distanze: Deulofeu impegna Handanovic da calcio di punizione. Il portiere respinge ma sulla ribattuta si avventa Udogie che serve al centro per Pussetto che, da due passi, manda il pallone in rete.

Classifica Serie A

Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma* 58, Fiorentina 56, Atalanta* 55, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna* 42, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno