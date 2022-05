Milan, non solo Donnarumma: l’indizio social fa preoccupare i tifosi

Un big di Pioli provoca fibrillazione tra i tifosi rossoneri dopo l’uscita social delle ultime ore: un nuovo caso Donnarumma all’orizzonte?

Sono settimane di entusiasmo e fibrillazione per i tifosi del Milan. Da un lato, la squadra di Stefano Pioli continua a viaggiare a vele spiegate verso lo scudetto, dall’altro, l’ormai sempre più probabile arrivo al timone della società del fondo del Bahrein Investcorp accende le fantasie in chiave mercato.

I rossoneri stanno vivendo un momento dolcissimo. Uno stato d’animo paradisiaco che adesso rischia di essere turbato dall’uscita social di uno dei big della formazione di Pioli. ‘Dichiarazioni’ che ripresentano per i rossoneri l’incubo di una fuga verso Parigi, come accaduto già durante la scorsa estate con il caso Donnarumma.

Milan, Leao strizza l’occhio al PSG su Instagram: “Parigi è sempre una buona scelta”

L’ultima ‘uscita’ social del portoghese Rafael Leao non è stata proprio felicissima. L’attaccante del Milan, determinante con il suo gol vittoria anche nella sfida con la Fiorentina di domenica scorsa, infatti, ha scatenato i tifosi rossoneri con il post pubblicato su Instagram.

Un feed che sembra strizzare l’occhio alla corte del PSG. I francesi sembrano infatti sulle sue tracce per rinforzare il reparto offensivo che può contare in questo momento su Mbappé, Neymar e Messi ma che vive con l’incertezza legata al futuro del francese, prossimo alla scadenza e su cui è forte da tempo la corte del Real Madrid.

Ora su Instagram, Rafael Leao – con la società rossonera intenzionata ad aprire le negoziazioni per il suo rinnovo di contratto – ha scritto “Parigi è sempre una buona scelta”. Una frase sibillina che ha fatto subentrare un po’ di fibrillazione tra i tifosi del Milan. Un post che fa riferimento al fatto che il calciatore abbia scelto la capitale francese per approfittare del giorno di riposo concesso da Pioli ma che non farà certamente gioire i sostenitori rossoneri, in cui è ancora fresco l’addio di Gigio Donnarumma per un trasferimento sotto la Tour Eiffel.

Nessuna reazione diretta al post di Leao perché il portoghese ha bloccato i commenti tuttavia grande timore serpeggia nell’ambiente per quello che potrebbe anche essere un indizio di mercato.