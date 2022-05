“È un inferno”: l’episodio incendia Real-City, succede al Bernabeu

Animi accesissimi al Bernabeu per questo Real Madrid-Manchester City fin dal primo minuto di gioco: ecco cos’è successo

Primi minuti di gioco di un primo tempo in questa semifinale di ritorno in cui si percepisce quanto gli animi siano già accesissimi. Il risultato della gara di andata è assestato sul 4-3 a favore del Manchester City. Ma al Bernabeu può essere comunque un’altra storia. Un episodio, finora, non è passato inosservato in casa del Real Madrid.

Il Manchester City in questa prima parte di gara sta attaccando, insistendo sulla volontà di segnare un gol che potrebbe essere pesantissimo. Il Real Madrid, invece, sta facendo fatica a ripartire. Facendo arrabbiare spesso Carlo Ancelotti e con lui tutto il pubblico a sostegno dei Blancos.

Nei primi minuti di gioco, inoltre, c’è stato un episodio che ha in parte già potenzialmente condizionato un minimo la partita da un lato di Laporte e dall’altro di Modric. Dopo un paio di spintoni tra i due, a gioco fermo, gli animi si sono accesi. L’arbitro italiano Orsato ha, così, deciso di ammonire entrambi. Dall’episodio è poi arrivata la rivelazione da bordocampo.

Champions League, Alciato rivela quanto si vive al Bernabeu: “È un inferno, soprattutto sulla panchina di Ancelotti”

Tutto è ancora appeso un filo in questa semifinale di ritorno di Champions League. È una gara in cui può succedere davvero di tutto. I tifosi presenti al Bernabeu rumoreggiano sugli spalti e si fanno sentire. Così come si fanno sentire gli allenatori dalle proprie panchine. I nervi sembrano essere com’è normale che sia abbastanza tesi. D’altronde, in palio c’è una finale di Champions League.

Nel momento in cui, tra l’altro, sia Laporte che Modric (al 9′) sono stati ammoniti, Alessandro Alciato da bordocampo ha affermato: “Vi segnalo che il Bernabeu è un inferno, per clima e passione che stanno trasmettendo i tifosi. In primis, però, è la panchina di Ancelotti ad essere una bolgia infernale. Gli animi si sono scaldati, ma i calciatori sono già sulle punte per sostenere chi è in campo e trasmettere tutta l’adrenalina necessaria”.