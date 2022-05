Eliminazione e addio: doppia mazzata per Guardiola, tripla offerta sul tavolo

Tripla offerta per uno dei big di Guardiola: eliminazione e addio per lo spogliatoio del Manchester City

Pep Guardiola ieri è stato eliminato dalla Champions League per mano di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid ha trionfato 3-1 dopo i tempi supplementari, quando la partita sembrava persa. Una doppietta di Rodrygo nei 90′ e poi un rigore di Karim ‘The Dream’ Benzema hanno infatti spedito Ancelotti nella 5^ finale di Champions della propria carriera. L’eliminazione del Manchester City potrebbe portare degli strascichi non indifferenti. Questo perché i Cityzens dopo tanti anni di Guardiola non ha ancora vinto la Coppa per eccellenza.

Il Manchester City, dunque, si giocherà la Premier League con il Liverpool probabilmente fino all’ultima giornata. Partita in cui potrebbe dire addio uno dei uomini-simbolo dei Cityzens degli ultimi anni. Questa edizione, infatti, era forse l’ultima per tentare la vittoria della Champions da parte di un big di Guardiola.

Manchester City, Guardiola saluta Fernandinho

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Fernandinho a fine stagione lascerà il Manchester City. Il centrocampista tornerà in Brasile a parametro zero, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022. Le offerte ricevute sono state tre, di cui una dall’Atletico Paranaense, che ha offerto un biennale. Si tratta proprio della squadra che ha lanciato Fernandinho e lo ha fatto conoscere al mondo, prima che approdasse allo Shakhtar.

Dopo l’eliminazione, dunque, Fernandinho lascerà Guardiola. Quest’anno ha disputato poche partite da titolare, a volte anche fuori ruolo. Sarà complicato sostituirlo per caratura e leadership nello spogliatoio, anche perché veste la maglia del City da ben nove anni, quando spese 40 milioni per accaparrarselo.