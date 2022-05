Arechi dantesco, la Salernitana vede la salvezza: cade il Venezia

Salernitana vittoriosa in uno splendido Arechi contro il Venezia: la squadra di Nicola vede la salvezza

Per la prima volta dopo diversi mesi, la classifica della Serie A non avrà asterischi. E’ stato infatti recuperata l’ultima partita che era in programma questo pomeriggio alle 18:00. La Salernitana ha battuto il Venezia 2-1, in un match combattutissimo che ha visto il pubblico dell’Arechi, come al solito, grande protagonista. Nel primo tempo a mandare in vantaggio i granata è stato un rigore di Bonazzoli, che ha spiazzato Maenpaa.

Un rigore segnato al 6′ che ha un po’ condizionato la partita del Venezia. Tuttavia, i lagunari riescono a trovare il pareggio nella ripresa con il gol di Thomas Henry. Un pareggio che avrebbe potuto condizionare la Salernitana, che invece non si è disunita ed è invece passata in vantaggio con Simone Verdi.

Salernitana-Venezia, tre punti d’oro per Nicola

La Salernitana ha resistito e portato a casa tre punti d’oro contro il Venezia. E ora è davanti al Cagliari in classifica e alla prossima ci sarà proprio la sfida alla squadra di Agostini. Uno scontro diretto che verosimilmente deciderà le sorti di Salernitana e Cagliari e sullo sfondo c’è il pubblico dell’Arechi che potrebbe condizionare e non poco la partita in favore dei granata. Davide Nicola è vicino a un’impresa clamorosa per quelle che erano le premesse quand’è arrivato, ma Sabatini ha il merito di aver costruito un’ottima squadra.

CLASSIFICA

Milan 77; Inter 75; Napoli 70; Juventus 69; Roma 59; Lazio 59; Fiorentina 56; Atalanta 56; Verona 52; Torino 47; Sassuolo 46; Udinese 43; Bologna 43; Empoli 37; Sampdoria 33; Spezia 33; Salernitana 29; Cagliari 28; Genoa 25; Venezia 22.