Inter-Milan, adesso le provano tutte: la rivelazione sulla lotta Scudetto

La lotta Scudetto tra Inter e Milan è ormai nel vivo. I tifosi di entrambe le parti le provano tutte per far prevalere la loro squadra.

Lo Scudetto passa attraverso tre partite fondamentali. Tutto si deciderà in 270′ di gioco, sia per il Milan, attualmente capolista, sia per l’Inter lanciata all’inseguimento dei cugini. Empoli, Cagliari e Sampdoria per i nerazzurri, Hellas Verona, Atalanta e Sassuolo per il Milan.

E proprio il match contro il Verona evoca nella mente dei tifosi rossoneri ricordi non certo piacevoli. ‘La fatal Verona’ è passata alla storia in maniera negativa per i rossoneri in quanto negli anni ’80 il Milan ci ha lasciato uno Scudetto al Bentegodi, un titolo che sembrava poter essere vinto e che invece è migrato a pochi metri dal traguardo verso altri lidi.

Naturalmente, solito gioco delle parti, la Milano nerazzurra invece spera che la ‘maledizione’ di Verona possa compiersi nuovamente. Se non altro perché i nerazzurri non sono padroni del proprio destino e devono quindi sperare in un passo falso del Milan per agguantare il primato in classifica. Speranze che sono state ribadite dall’attaccante del Verona, Gianluca Caprari che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato di messaggi da parte dei tifosi dell’Inter.

Scudetto, Caprari: “I tifosi dell’Inter su Instagram…”

“Il mio Instagram è ormai pieni di messaggi da parte dei tifosi dell’Inter.” ha rivelato Caprari. “Noi vogliamo vincere, di certo non faremo sconti o favori. Abbiamo un record di punti e di gol da inseguire e da ottenere.”

Vincere e dare il massimo. Per il Verona in primis. Poi se l’Inter ne beneficerà è un altro discorso. Caprari è carico, così come i suoi compagni per una sfida che resta comunque estremamente affascinante. “Sarà una gara spettacolare.” ha concluso il numero 10 degli scaligeri. “Loro hanno indubbiamente tantissime qualità, ma anche noi le abbiamo. Abbiamo sempre dimostrato che se stiamo al 100% non c’è nulla che temiamo. Possiamo davvero dare fastidio a tutti e soprattutto fare risultato con tutti.”