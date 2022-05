“Ha chiesto la cessione”: Napoli, Giuntoli prepara l’addio ed ha già il sostituto

Per il Napoli il mercato si prospetta bollente, soprattutto sotto il punto di vista delle partenze. Un giocatore ha chiesto la cessione.

Il Napoli ha guadagnato l’accesso alla Champions League con tre giornate d’anticipo. Un obiettivo raggiunto, di fatto il primo che il club si era prefissato all’inizio di questa stagione. L’appetito vien mangiando, si sa, e cosi anche lo Scudetto con il passare dei mesi è diventato un qualcosa da poter sognare concretamente, soprattutto per una piazza che sogna di poter nuovamente festeggiare per le strade della città come fatto l’ultima volta nel 1990 quando all’ombra del Vesuvio c’era Diego Armando Maradona.

Tempi diversi, contesti diversi ed un calcio che viaggia alla velocità della luce. In casa azzurra è già tempo di mercato, visto che ora con il piazzamento Champions conquistato ufficialmente si può programmare anche la prossima sessione di mercato. Rilevanti saranno le partenze, che potrebbero non essere cosi poche.

Napoli, Ounas ha chiesto la cessione: c’è il sostituto

Diversi azzurri sono in scadenza di contratto. Tra questi anche Dries Mertens, per il quale i tifosi sperano che la dirigenza possa fare uno sforzo per trattenerlo a Napoli. C’è anche chi, però, pare abbia deciso di cambiare aria per provare nuove esperienze e magari avere la possibilità di giocare qualche minuto in più.

E’ il caso di Adam Ounas che, come riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe chiesto la cessione al Napoli. Potrebbe non essere l’unica partenza del reparto offensivo – riporta ancora la rosea – ma per l’algerino il club partenopeo avrebbe già pronto il sostituto. Il nome è quello di Alessio Zerbin, classe ’98 in prestito al Frosinone dove ha disputato un’ottima stagione in Serie B.