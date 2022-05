“C’era Alcaraz”: Pioli e la frecciata all’Inter sulla lotta scudetto

Le parole di Stefano Pioli il giorno prima della partita del Milan contro il Verona riguardo la lotta scudetto

L’Inter ieri ha battuto l’Empoli con una grande prestazione dopo aver preso due gol in avvio. Quattro gol che hanno permesso la vittoria per mettere pressione al Milan che sarà impegnato domani al Bentegodi contro il Verona. Un campo molto complicato anche a livello storico per i rossoneri, dove persero uno scudetto ai tempi di Sacchi quando si giocavano la Serie A col Napoli di Maradona.

Le cose ora sembrano stare diversamente, il Milan è concentrato sulla vittoria finale per il quale mancano sette punti nelle ultime tre giornate. Molto dipenderà dal problema gol dei rossoneri, che contro la Fiorentina hanno segnato con Rafael Leao grazie a un clamoroso errore di Terracciano.

Milan, la frecciata di Pioli per Inter-Empoli

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto a una domanda riguardo la partita dell’Inter al Meazza contro l‘Empoli: “Non ho visto la partita dei nerazzurri, ho rivisto l’allenamento e poi c’era quel fenomeno di Alcaraz che aveva una partita”. Insomma, l’allenatore del Milan preferisce una partita di tennis a quella dell’Inter sullo scudetto.

Già più di una volta, davanti alle telecamere, i tesserati del Milan avevano reso noto che non si interessavano più di tanto alle partite dei propri avversari. Questo per non farsi condizionare, e anche per avere la motivazione di vincere ogni partita. E domani c’è una partita molto importante, considerando che l’Inter giocherà anche in finale di Coppa Italia e sarà più stanca la prossima settimana.