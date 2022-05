Inter, ecco il gioiello che ha stregato Marotta: asta di mercato in vista

L’Inter monitora un gioiellino della nostra Serie A. Marotta è fortemente interessato a lui, ma c’è da battere parecchia concorrenza.

La vittoria contro l’Empoli, ottenuta in rimonta e grazie ad un Lautaro Martinez sugli scudi, sta permettendo all’Inter di osservare in maniera serena questo weekend. La palla, nella tiratissima volata Scudetto, passa al Milan, costretto a fare risultato nel complicatissimo campo di Verona se vuole riottenere il primato.

Proprio la partita contro l’Empoli non ha significato solo tre punti. Se in campo, come logico, le attenzioni di Simone Inzaghi e dei suoi uomini erano totalmente concentrate sul risultato, sugli spalti Marotta osservava anche la situazione in chiave mercato. Puntando potenziali colpi in una squadra, l’Empoli, che tanto ha ben fatto in questa stagione.

Come riporta il collega Nicolò Schira, uno dei principali bocconi appetibili nella rosa toscana per l’Inter è il classe 2002 Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese ha già collezionato 21 presenze questa stagione e l’Inter starebbe pensando di anticipare tutti, puntando decisa su uno dei migliori prospetti del nostro campionato.

Inter, per Asllani occhio alla concorrenza di Napoli e Roma

Non solo l’Inter però è interessata al centrocampista classe 2002. Asllani infatti, grazie alle sue prestazioni di buon livello, unite ad un prezzo contenuto e alla giovane età, ha attirato l’attenzione anche di altre big del nostro campionato.

Su di lui infetti, come riporta sempre Schira, non ci sarebbe solo l’Inter. Per la gioia dell’Empoli e del suo presidente Corsi, che ne potrebbe approfittare per dare vita ad un’asta, anche il Napoli e la Roma sono interessate al calciatore. Gli azzurri, da sempre molto attenti ad acquistare giocatori giovani, hanno dalla loro anche i buoni rapporti societarie tra Corsi e De Laurentiis. Da non sottovalutare però anche la Roma. Marotta e l’Inter sono avvisati: per prendere Asllani potrebbe volerci un’asta di mercato.