Incredibile Napoli: arriva l’annuncio sull’addio, tifosi spiazzati

Il Napoli pensa già alla prossima stagione e la prima mossa ponderata dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis sorprende i tifosi

A due giornate dalla fine del campionato, con la sconfitta della Juventus e il successo di misura sul Genoa firmato dallo spagnolo Fabian Ruiz, il Napoli sembra aver blindato anche il terzo posto. I bianconeri hanno quattro punti di ritardo con ancora sei da assegnare.

Il discorso Champions League invece è stato già chiuso nelle scorse settimane. Messi in cascina gli obiettivi, ora per i partenopei è arrivato il momento di programmare il futuro. Gli azzurri rifaranno il look tra i pali, come sottolineato da ‘Il Mattino’ sull’edizione di oggi.

Napoli, rivoluzione tra i pali: Ospina e Meret via, interessano Maximiliano e Musso

Il Napoli sembra aver deciso la prima strategia estiva. La società del presidente Aurelio De Laurentiis, secondo ‘il Mattino’, avrebbe già deciso di salutare David Ospina e Alex Meret. Il colombiano di Medellin ha un contratto in scadenza a giugno. Era trapelata la possibilità di un rinnovo per il 33enne ma ancora non vi sono stati aggiornamenti a riguardo. Il suo addio, chiaramente, spiazzerebbe i tifosi.

Alex Meret è stato dato in predicato di abbandonare il Napoli pure in precedenza. L’italiano ripartirà da un nuovo club dopo un percorso partenopeo segnato da alcuni infortuni e qualche ‘uscita a vuoto’.

Per la successione, sono diverse le alternative in orbita Napoli. Tra i nomi nella lista anche quello del portoghese del Granada Luis Maximiano. L’estremo difensore lusitano classe 1999 è arrivato in estate al club andaluso e ha disputato una buona stagione. Il Napoli che già si era interessato a Rui Silva, poi passato al Betis, ora torna a depositare gli occhi su un portiere della Liga e più precisamente del Granada.

Un altro dei nomi è quello di Juan Musso dell’Atalanta. L’argentino è ormai da diverse stagioni in Italia. Sia all’Udinese sia con la maglia orobica ha dimostrato di essere un numero uno estremamente affidabile. Altri due nomi nella lista degli azzurri sono poi quelli di Lukasz Skorupski del Bologna e Guglielmo Vicario dell’Empoli.