“Lui dov’è?”: Roma, Mourinho è una furia dopo la sconfitta

Lo Special One è una furia dopo che la Roma ha perso 2-0 contro la Fiorentina: ecco le parole di Mourinho

La Roma ha perso all’Artemio Franchi contro la Fiorentina un match molto importante in ottica Europa League. Due gol presi nei primi minuti hanno condizionato i giallorossi, incapaci di reagire per il resto dei 90′. Parecchia discussione ha generato il gol che ha sbloccato la partita, ovvero un rigore realizzato da Nico Gonzalez. Ci sono tanti dubbi sul fallo: Guida è stato richiamato dal VAR Banti e, dopo l’on field review ha fischiato il rigore per un tocco molto leggero.

Questo non va giù a José Mourinho, che si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della sconfitta: “Oggi c’è una doppia spiegazione per la sconfitta. Una è che ovviamente che dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali. Lo sapevamo che c’era questa differenza con una squadra che si è allenata tutta la settimana”.

Roma, bordata di Mourinho a Banti

José Mourinho ha poi continuato nella trasmissione SuperTele a parlare del VAR Banti: “L’altra spiegazione la volevo da Banti di Livorno, che non è lontano da qua. L’ho visto già, è un tocco, non un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non era da VAR. Banti interviene… Se stiamo parlando dei tre punti finiamola. E al di là di questo, la Fiorentina è stata più forte e ha meritato la vittoria”.

Prosegue ancora Mourinho, molto irritato: “Ma non stiamo parlando di oggi, parliamo anche di Venezia, Bologna… Tanti episodi dove non ci sono spiegazioni. Banti ora dov’è? Perché ha richiamato Guida che era a 10 metri? Sono questo il tipo di spiegazioni che vogliamo e non abbiamo. E’ veramente troppo quello che succede a questa squadra. Vogliamo il rispetto dei Banti di questa vita, perché ci hanno tolto tanto”.