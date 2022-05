Milan, l’annuncio inaspettato di Scaroni fa felici i tifosi

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di alcuni temi d’attualità in casa rossonera: commenti che faranno felici i sostenitori

A 180’ dalla conclusione del campionato, Milano è più divisa che mai. Le due formazioni meneghine si stanno giocando lo scudetto da ormai tante giornate. A due giornate dalla fine, continua a comandare il Milan di Stefano Pioli. La vittoria con l’Hellas Verona ha generato un enorme entusiasmo sulla sponda rossonera.

Dopo il successo in rimonta contro la squadra di Igor Tudor, ai rossoneri restano altri due scogli nei prossimi dodici giorni. Il primo risponde al nome dell’Atalanta e sembra anche quello più duro poiché la squadra di Gian Piero Gasperini è in corsa per un posto in Europa. Il secondo è invece rappresentato dal Sassuolo.

In casa Milan però sono diversi i temi all’ordine del giorno. E non tutti riguardano il rettangolo di gioco. Altri si trasferiscono altrove.

Milan, Scaroni: “Sono ragionevolmente certo che avremo nuovo stadio, nessuna criticità per le offerte”

In queste settimane, si parla tanto pure del possibile cambio di proprietà. In un primo momento, al Milan è sembrato vicinissimo il fondo Investcorp. Ora si è fatto sotto anche la Red Bird Capital. “Non so di criticità con InvestCorp, vi sono due offerte ed è necessario del tempo per comprenderle bene e compararle. Ad ogni modo, io sono solo l’oggetto dell’offerta ma è un processo che riguarda il Milan, non me ne occupo neppure per un minuto”.

Per tutte queste ragioni, sono giorni elettrizzanti per i tifosi rossoneri. A tutto ciò, poi, si aggiunge la questione stadio. I rossoneri immaginano anche un nuovo impianto. Da mesi vanno avanti i dialoghi con la politica ma al momento non sembrano esserci novità rilevanti in merito.

Nel frattempo, però, dal Salone del Risparmio 2022 sono giunte le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni. “Sono ottimista e ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio. A Milano o nella grande Milano. In merito vi è una consultazione pubblica. Stiamo portando avanti un processo ma nel giro di un paio di mesi sarà terminato ”.

Il presidente Scaroni ha poi tagliato corto in merito alla questione Scudetto: “Nel calcio, le previsioni non servono a nulla. Avevo messo in conto di chiudere al quarto posto. E lo faremo di sicuro, ora però possiamo fare pure di meglio”.