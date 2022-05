Milan, firmerà a fine maggio: l’annuncio sul colpo fa impazzire i tifosi

Il colpo del Milan andrà in porto a fine mese: ‘TuttoSport’ ha rivelato i dettagli della trattativa su cui i rossoneri lavorano da tempo

Scudetto, mercato e trattativa per il passaggio di società. Il periodo del Milan è super intenso. I rossoneri giocano su più tavoli in questo finale di stagione. La squadra di Pioli, a 180’ dalla fine del campionato, conserva ancora due punti di vantaggio sull’Inter.

Questo dà, dunque, la possibilità di concedere almeno un pari nelle ultime due partite di campionato per vedersi assegnato lo scudetto.

La dirigenza rossonera però volge lo sguardo pure oltre la data del 22 maggio quando si chiuderà il campionato. Si punta a rinforzare l’organico in vista della prossima stagione per essere ancora più competitivi. Pure in Europa, dove il Milan quest’anno si è fermato subito, chiudendo al quarto posto nel proprio girone.

Milan, a fine mese visite mediche e firma per Origi: dopo la finale di Champions League sarà definito tutto

Non è ormai un mistero che uno dei primi calciatori che giungeranno a Milano per rinforzare la squadra rossonera sarà Divock Origi. Il belga classe 1995 arriverà dopo essersi liberato dal Liverpool con cui ha un contratto in scadenza a giugno.

Nel contratto con i ‘Reds’ esiste la possibilità di attivare una clausola unilaterale per il rinnovo del contratto legata al numero di presenze. Qualcosa comunque che non avverrà poiché il calciatore non raggiungerà il numero di presenze minime.

Il Milan ha già trovato un accordo con i suoi agenti per un contratto di quattro anni. Firmerà pertanto fino a giugno 2026, percependo un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.

Secondo ‘TuttoSport’, perché si possa giungere alla conclusione dell’operazione bisognerà attendere prima la fine della stagione del Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp scenderà in campo per l’ultima volta il prossimo 28 maggio a Parigi nella finale di Champions League contro il Real Madrid.

Le visite mediche presumibilmente potrebbero realizzarsi il 30 maggio a ‘La Madonnina’. Subito dopo, a ‘Casa Milan’, potrebbe esserci invece la firma sul nuovo contratto, quello che lo blinderà ai rossoneri per una nuova era della sua carriera.