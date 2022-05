Cagliari, doppio addio a parametro zero in estate: il club ha deciso

Il Cagliari pensa solo a salvarsi, ma i tifosi devono fare i conti anche con un doppio addio a parametro zero in estate: i dettagli.

Il Cagliari del presidente Tommaso Giulini si avvia verso una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno. Il campionato di Serie A 2021/2022 sta per concludersi, ma il destino del club sardo è ancora privo di certezze. Tutto dipenderà dai risultati che la squadra del neo allenatore Agostini riuscirà a centrare nelle prossime due partite.

Il calendario è complesso, soprattutto visto che il prossimo impegno sarà contro l’Inter di Simone Inzaghi, ancora in corsa per lo scudetto. I sardi, invece, devono vincere a tutti i costi per provare a strappare un pass per la permanenza nel massimo campionato. Il prossimo anno dipenderà dalle sfide contro i nerazzurri e contro il Venezia all’ultima di campionato.

Cagliari, Lykogiannis e Ceppitelli via gratis

Il presidente, infatti, prenderà le sue decisioni sul da farsi solo dopo l’ufficialità di una eventuale permanenza in Serie A oppure in caso di retrocessione in Serie B. I tifosi del club rossoblù, in ogni caso, sperano in una squadra competitiva che possa far dimenticare il campionato negativo di quest’anno. Le strategie societarie, al momento, sono in stand-by.

Le uniche due certezze le riferisce il ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano sportivo, infatti, ha svelato le ultime di mercato in casa Cagliari. Secondo i colleghi, Lykogiannis e Ceppitelli hanno già le valigie pronte. I due calciatori sono in scadenza contrattuale al 30 giugno 2022 e non sembrano destinati a prolungare il proprio sodalizio con la società sarda. Il club, infatti, sembra aver mai preso in considerazione l’idea di offrire una proposta per far proseguire l’avventura in Sardegna dei due calciatori.