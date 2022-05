DIRETTA Empoli-Salernitana: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Empoli-Salernitana, gara valida per il trentasettesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Empoli-Salernitana, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.00, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, la formazione toscana di Aurelio Andreazzoli ospita la Salernitana di Davide Nicola. Il match è tra i più emozionanti della giornata calcistica, vista la posizione in classifica generale del club campano.

Grande attesa per la gara dei granata che sono chiamati a dare il massimo per evitare di finire nuovamente in zona retrocessione. I giochi potrebbero decidersi già questa giornata, perché con una vittoria ed un mancato successo delle inseguitrici, la permanenza in Serie A sarebbe ad un passo. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Massa, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Alassio. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Di Bello e Abbattista.

Empoli-Salernitana, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Obi; Djuric, Verdi. Allenatore: Nicola.