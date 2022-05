Calciomercato Napoli, incontro con De Laurentiis: tre big sul tavolo

Previsto un incontro con Aurelio De Laurentiis per programmare il futuro del Napoli coi tre big sul tavolo

Il Napoli ha vinto e salutato Lorenzo Insigne contro il Genoa, dopo la vittoria per 3-0 che ha garantito a Luciano Spalletti il terzo posto aritmetico. L’addio del capitano partenopeo è stato molto toccante, sia nel pre sia nel postpartita. Si accaserà al Toronto FC a partire dal 1° luglio, con Aurelio De Laurentiis che ha deciso di intraprendere una politica verso calciatori più giovani e con un impatto economico minore sui conti del club. Come Kvaratskhelia, per esempio.

Una politica che potrebbe influire anche sul futuro di altri giocatori del Napoli. Scontati gli addii dei vari Ghoulam e Malcuit, restano da valutare quelli di alcuni uomini-chiave della rosa di Spalletti, ancor di più dopo l’addio di Lorenzo Insigne. Si tratta di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, ma non solo: l’allenatore partenopeo ha un altro grattacapo da risolvere.

Napoli, incontro De Laurentiis-Spalletti

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti all’Hotel Britannique per fare chiarezza su ciò che serve al Napoli del futuro. L’allenatore partenopeo chiederà la riconferma di Koulibaly, Mertens e anche di David Ospina, che secondo Spalletti dovrebbe essere il futuro portiere titolare della squadra. Con questa scelta, sembra scontato l’addio di Alex Meret.

Al Napoli serviranno dei giocatori giovani di valore, per evitare di andare in caduta libera dopo l’addio dei senatori della squadra. De Laurentiis ha già reso noto di voler abbassare il monte ingaggi e Spalletti, evidentemente, ha bisogno di capire quali potranno essere i piani del futuro. Quel che è certo è che vorrebbe avere ancora con sé Ospina, Koulibaly e Mertens.