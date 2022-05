Calciomercato, incredibile Juventus: che scambio con Sarri

Allegri e Sarri potrebbero essere accontentati da Juventus e Lazio attraverso la realizzazione di uno scambio ormai prossimo alla conclusione

Già da un paio di settimane la squadra di Massimiliano Allegri ha blindato la qualificazione alla Champions League. L’obiettivo raggiunto consente alla Juventus di pensare già alle manovre da compiere per tornare ad essere protagonista. Una situazione differente rispetto ad un anno fa quando la clamorosa classificazione per la competizione internazionale di maggiore prestigio è arrivata negli ultimi novanta minuti. I discorsi sono dunque già stati avviati.

Uno coinvolge pure l’ex Maurizio Sarri. Juventus e Lazio si sono appena sfidate in Serie A ma ora possono diventare alleate di mercato. Le due formazioni stanno lavorando ad una clamorosa operazione di calciomercato in vista della prossima stagione.

Juventus, lavori in corso per uno scambio con la Lazio: destinazioni incrociate per Rugani e Acerbi

Le attenzioni di Juventus e Lazio sono concentrate in questo momento nel pacchetto arretrato. L’idea a cui stanno lavorando i due club è stata svelata da ‘Tuttomercatoweb’. Le due società stanno infatti dialogando per portare a termine uno scambio tra Francesco Acerbi e Daniele Rugani. Il primo ha un contratto con i biancocelesti fino al 2025 ma da qualche mese è ormai in rottura con i tifosi mentre il secondo è vincolato alla Juventus fino al 2024 ma negli anni ha perso considerazione nei piani dei bianconeri. Dopo i prestiti a Rennes e Cagliari, il calciatore è rientrato a Torino durante la scorsa estate.

Neppure con il ritorno di Allegri però la sua situazione all’interno della squadra è cambiata. Ora la Juventus cerca un difensore per rimpiazzare Giorgio Chiellini ed è disposto a rinunciare al toscano, che alla Lazio ritroverebbe peraltro Maurizio Sarri con cui ha un rapporto speciale. Il feeling tra i due risale ai tempi dell’Empoli quando insieme hanno scritto pagine importanti della formazione azzurra.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’, le due squadre sarebbero ormai vicine a raggiungere la fumata bianca per portare a compimento uno scambio passato sotto traccia.