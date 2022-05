“Me ne andrò se mi diranno…”: PSG, l’annuncio del campione italiano

Il campione italiano del PSG in un’intervista ha rivelato di essere pronto a lasciare se non sentirà più la fiducia nei suoi confronti

Il periodo del PSG non è favorevole malgrado la vittoria della Ligue 1. Dopo aver ceduto lo scettro al Lilla nella scorsa stagione, i parigini sono tornati a comandare nel campionato francese. Nonostante ciò però il rapporto tra squadra e tifoseria è deteriorato, come testimoniano i copiosi fischi con cui i sostenitori de ‘les parisiens’ stanno accompagnando la squadra di Mauricio Pochettino.

Una situazione incresciosa che stanno vivendo in prima persona pure due calciatori della Nazionale di Roberto Mancini, Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma. Il centrocampista è ormai da diverse stagioni a Parigi mentre il portiere si è trasferito sotto la Tour Eiffel meno di un anno fa.

PSG, Verratti apre alla permanenza a Parigi: “Se mi diranno di non voler più rinnovare, andrò via”

Il calcio italiano ha lasciato partire molto precocemente uno dei suoi migliori talenti degli ultimi anni. Marco Verratti si è trasferito a Parigi nel 2012, quando non aveva compiuto ancora neppure 20 anni. Ecco allora che dieci anni più tardi, il pescarese si sente ormai uno di casa.

“Sto trattando il rinnovo del contratto con il club. Non voglio discutere, i dirigenti prenderanno la decisione finale. Se un giorno dovessero dirmi di non avere più intenzione di rinnovare con me allora farò un’altra esperienza ma dovesse dipendere da me, resterei a Parigi”, ha detto in maniera limpida e cristallina il centrocampista italiano in un’intervista al quotidiano ‘Le Parisien’.

L’azzurro ha un contratto con il PSG fino al 2024. In questa stagione, ha collezionato 31 presenze tra tutte le competizioni, siglando pure due reti. Il calciatore italiano, dopo la lunga militanza nel collettivo parigino, è ormai uno dei senatori dello spogliatoio dei francesi. I tifosi però non hanno digerito la prematura eliminazione dalla Champions League negli ottavi di finale contro il Real Madrid durante lo scorso mese di marzo.