“Nessuna risposta”: Inter, si allontana il rinnovo per uno dei titolari

Per l’Inter si prepara un finale di stagione bollente, con l’estate ormai alle porte. Uno dei titolari sembra pronto a lasciare Milano.

Un finale di stagione rovente. Lo Scudetto è ancora lì, da assegnare, e ci sono ben due squadre che si daranno battaglia per gli ultimi 90′ minuti di partita. Da un lato l’Inter che ospita la Sampdoria, dall’altra il Milan che va a Sassuolo. Due match chiave, che partite dalle quale verrà fuori la vincitrice del campionato. Un finale thriller per la nostra Serie A, come non si vedevano da anni.

Al netto di quello che potrà essere l’epilogo, si guarda già alla prossima sessione di mercato. Certo, molti movimenti dipenderanno proprio da come si svilupperà il finale di stagione, ma è chiaro che i club si guardano già intorno. Non solo il mercato in entrata, visto che ci sono anche diverse situazioni interne da dover risolvere.

Inter, cosa fa Handanovic? Il rinnovo non è scontato

Uno dei giocatori in scadenza è il portiere, e capitano della squadra, Samir Handanovic. In questi mesi si è parlato dell’arrivo a Milano di Onana direttamente dall’Ajax, ma anche della possibilità di trasformare Handanovic in una sorta di chioccia, anche per permettere al neo portiere di ambientarsi nell’ambiente nerazzurro.

In questo senso, va detto, sembrava ormai tutto fatto per convincere Handanovic a restare a Milano. Cosi, però, pare non sia. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il portiere sloveno sarebbe rimasto di fronte alla proposta di prolungamento con l’ingaggio decurtato del 30%.

Insomma, da parte di Handanovic – si legge – non sarebbe arrivata alcuna risposta. Questo cosa implica? Di sicuro grande incertezza sul futuro di Samir, ma anche la possibilità che quella contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima a San Siro per il capitano.