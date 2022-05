Inter-Sampdoria, ufficialità a sorpresa: il comunicato sorprende i tifosi

Mancano pochi giorni alla partita tra Inter e Sampdoria, ma viene reso noto un comunicato ufficiale che sorprende i tifosi

Domenica verrà deciso chi sarà la vincitrice dello scudetto della stagione 2021/22. Il Milan è a un solo punto dalla vittoria e dovrà conquistarlo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Una partita da sempre sofferta per i rossoneri, che hanno il fiato sul collo dei ‘cugini’ dell’Inter, impegnati al Meazza con la Sampdoria. Un testa a testa entusiasmante, fin qui la sconfitta a Bologna è stata decisiva e ha condizionato la classifica di Inzaghi e i suoi giocatori.

Le cose, però, cambierebbero in caso di vittoria dell’Inter e del Sassuolo. A quel punto, Inzaghi potrebbe festeggiare la vittoria dello scudetto. Non sarà semplice, le probabilità sono abbastanza ridotte, ma il pallone regala sempre tante sorprese. Come il comunicato ufficiale reso noto oggi dalla Prefettura di Milano, che ha infatti spiazzato le tifoserie di Inter e Sampdoria.

Inter-Sampdoria, divieto di vendita di alcolici

La Prefettura di Milano, attraverso un comunicato ufficiale, ha vietato la vendita di alcolici dopo Inter-Sampdoria. Le zone interessate sono quelle del centro e la zona Duomo: “Vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 18:00 di domenica, in occasione di Inter-Sampdoria, fino alle 02:00”. Una sorpresa incredibile, considerando che una tra Milan e Inter festeggerà la vittoria dello scudetto.

Motivi di ordine pubblico, indubbiamente. Non sarà difficile immaginare la reazione dei tifosi della squadra vincitrice dello scudetto, desiderosi di festeggiare la vittoria tra l’altro proprio contro l’altra squadra della loro città. Una scelta che, se rispettata, sarà un danno non da poco per i commercianti della zona.