“Non è stata un’opportunità…”: Milan, la frecciata dell’ex fa sorridere l’Inter

L’ex del passato recente rifila una frecciata al Milan a pochi giorni dalla sfida scudetto con cui si chiudere il campionato di Serie A

A Reggio Emilia, il Milan vuole muovere l’ultimo passo verso lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli può giocare avendo due risultati a disposizione su tre per rimanere davanti all’Inter e confermare il primo posto al termine di una cavalcata con pochi segnali di cedimento.

I rossoneri hanno il destino nelle proprie mani ma possono anche concedersi il lusso di perdere se l’Inter non dovesse battere il suo prossimo rivale. Un rivale che parla anche un po’ milanista, la Sampdoria. I blucerchiati hanno blindato la salvezza e ora vogliono onorare l’ultima giornata di campionato.

Milan, Giampaolo rinnega il suo passato rossonero: “Non è stata un’opportunità”

Sulla panchina dei blucerchiati siede Marco Giampaolo, allenatore del Milan nel recente passato, prima di Stefano Pioli. Il tecnico della Sampdoria ha parlato a ‘Il Giornale’ a pochi giorni dalla sfida con l’Inter, altro match molto importante ai fini dello scudetto.

L’allenatore nato a Bellinzona è rimasto alla guida della compagine milanista per un periodo molto limitato. Messo sotto contratto il 19 giugno 2019, Giampaolo è stato esonerato poi l’8 ottobre dello stesso anno. Appena 7 partite disputate; 3 vittorie (contro Genoa, Hellas Verona e Brescia) e 4 sconfitte (con Fiorentina, Torino, Inter e Udinese).

“Il Milan non c’entra nulla con il mio presente. Ora sono alla Sampdoria ma quella con i rossoneri non è stata un’opportunità perché sono stato molto poco”, ha detto Giampaolo, che ha anche colto un salto di qualità del calcio italiano: “Nello scorso turno, il Venezia ha pareggiato contro la Roma mentre noi abbiamo battuto la Fiorentina in lizza per un posto in Europa. Ogni squadra si gioca le sue partite, non piace a nessuno fare brutte figure”.