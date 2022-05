“Vuole tagliare”: Napoli-De Laurentiis, c’è il duro retroscena in diretta

Duro attacco nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo l’addio dei giorni scorsi

Il Napoli ha salutato qualche giorno fa Lorenzo Insigne, dopo l’ultima partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona. La vittoria contro il Genoa ha portato il terzo posto aritmetico, con la rete del capitano che si è piazzato al secondo posto della classifica all-time dei marcatori azzurri. La realtà dei fatti, in ogni caso, è che Insigne andrà a giocare in MLS, al Toronto, in un progetto pluriennale volto a rialzare le sorti della squadra canadese.

Chiaramente tante critiche ricevute da Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che non ha trovato un accordo con Insigne per il rinnovo del contratto. Bastava veramente poco per proseguire insieme, ma come ha dichiarato il capitano post-Genoa, entrambi le parti in causa hanno fatto le loro scelte. Una decisione che non è andata giù ad Antonio Cassano.

Napoli, Cassano attacca De Laurentiis su Insigne

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch: “Insigne ha 31 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica, non ho capito perché il Napoli non abbia voluto tenerlo, lui è anche un ragazzo della città. A questo punto penso che De Laurentiis non ami le bandiere, vuole tagliare i ponti con il passato. E’ successo anche con Hamsik, ancor prima di Insigne. Non mi viene da pensare che un presidente non riesca a trovare un accordo”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: Cassano ha parlato anche del caso Hamsik, quando De Laurentiis accettò l’offerta del Dalian a gennaio, con la stagione ancora da terminare. Un addio doloroso sia a livello umano sia tecnico, per ciò che è stato lo slovacco per il Napoli.