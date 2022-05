La Lazio ha presentato oggi il ritiro di Auronzo di Cadore e Claudio Lotito ha fatto un annuncio molto importante

La Lazio ha conquistato la qualificazione in Europa League la scorsa settimana col pareggio in casa della Juventus. Il quinto posto dovrebbe essere confermato nella partita casalinga col Verona, coi biancocelesti che già sapranno il risultato di Torino-Roma. Una qualificazione importante per Maurizio Sarri per programmare il futuro, probabilmente con una squadra rivoluzionata a sua immagine e somiglianza sul mercato. Si è già parlato di Marcos Antonio, che sarà il sostituto di Lucas Leiva.

Lotito, in conferenza stampa, ha parlato della stagione della Lazio: “Qualche rammarico c’è, in alcuni momenti non abbiamo raggiunto i risultati sperati. Ma in generale, il risultato finale non delude le nostre aspettative”. Del resto, i biancocelesti sono subito dopo le prime quattro, apparse in questa stagione troppo forti per la concorrenza. E il presidente ha poi parlato della prossima sessione di calciomercato.

Lazio, annuncio di Lotito sul mercato

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in conferenza: “Il cambio degli interpreti avverrà ulteriormente. Verranno confermati i giocatori più qualitativi e attaccati alla maglia, punteremo su di loro valutando l’aspetto tecnico e umano. Le aspettative sono alte, terremo in piedi l’ossatura principale della squadra. Lavoriamo per migliorarci”. Il presidente della Lazio non fa nomi, ma è chiaro che il pensiero va subito a Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Milinkovic e il suo compagno di reparto, infatti, sono i giocatori più qualitativi e rappresentativi della Lazio, insieme a Immobile. E su di loro ci sono gli occhi di tanti top club europei, come la Juventus sul centrocampista serbo. Ma l’annuncio di Lotito prende tutti i contropiede. Tifosi e addetti ai lavori.