Calciomercato Roma, chiamata a Dybala: i tifosi sognano

L’ormai ex Juventus Dybala è uno dei pezzi pregiati del mercato. Adesso arriva anche la ‘benedizione’ per un trasferimento alla Roma.

Dopo diversi anni si è conclusa l’avventura di Paulo Dybala alla Juventus. Il classe ’93 non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i bianconeri e sarà quindi disponibile a trasferirsi a parametro zero.

Naturalmente una ghiottissima occasione di mercato per tante big che possono ingaggiare un calciatori di altissimo livello senza doversi preoccupare dei costi del cartellino. In Italia sono due le squadre che sembrano essere maggiormente interessate a Dybala: l’Inter e la Roma. E se i nerazzurri possono contare sui buoni rapporti tra l’argentino e Beppe Marotta, i tifosi giallorossi provano a sperare nella carta Francesco Totti.

L’ex capitano e bandiera dei giallorossi ha parlato a tal proposito ai microfoni di Sky Sport, dando, da numero dieci a numero dieci, la sua ‘benedizione al possibile trasferimento. Anzi lo stesso Totti si dice disposto a fare un tentativo. “Lunedì sarò con Dybala per una partita. Gli dirò qualcosa, gli metterò qualcosa in testa. So io cosa dirgli. Sempre se alla Roma interessi.”

Roma, parla Totti: “Mourinho ha fatto qualcosa di incredibile”

Il discorso si sposta poi su Mourinho e l’imminente finale di Conference League. Totti ha parole al miele per l’attuale tecnico giallorosso. “Nessuno ha vinto tanto quanto Mourinho.” ha sentenziato l’ex capitano. “Certamente nessuno meglio di lui sa come si gestisce una finale e la pressione che ne deriva.”

La Conference League non è una ‘coppetta’, sia chiaro. Totti carica un ambiente che vede molto positivo e molto affiatato. “Non l’ho mai visto così lo stadio. E’ dai tifosi che è cominciato il cambiamento quest’anno. La Conference League forse non avrà la stessa risonanza della Champions League. Ma è una competizione che va rispettata e vinta.”