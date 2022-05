Fiorentina, l’erede di Italiano infiamma i tifosi: c’è l’annuncio del big

Match importante in casa Fiorentina. Il club gigliato è impegnato in casa nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus.

Questa sera andrà in scena al Franchi una sfida molto importante per la lotta all’Europa. la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà la Juventus in un match fondamentale per i tifosi viola. Dopo anni la società gigliata può tornare in Europa, magari vincendo una sfida contro una squadra storicamente rivale come la formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Nel complesso la stagione di Vincenzo Italiano a Firenze è stata più che positiva, ma il finale di stagione preoccupa e non poco sia la società che il pubblico toscano. La formazione, già indebolita a gennaio dalla cessione della stella Dusan Vlahovic, è apparsa in netto calo ed ha subito pesanti sconfitte contro squadre più indietro in classifica come Sampdoria ed Udinese. In particolare lo 0-4 casalingo contro i bianconeri ha portato un malumore in casa viola.

Il futuro di Italiano non sembra in bilico, ma intanto c’è chi sogna la panchina della Fiorentina. In occasione della sfida contro la Juve la Gazzetta dello Sport ha intervistato uno storico ex di entrambe le squadre, l’ex attaccante rumeno Adrian Mutu. Le dichiarazioni di Mutu verso la viola sono abbastanza nette: “Sogno di allenare la Fiorentina, la città di Firenze mi è rimasta nel cuore”.

Non solo Fiorentina, Mutu parla di Chiellini

Tanti i temi trattati da Adrian, che, ha parlato poi di un ex compagno di squadra, il difensore della Juve Giorgio Chiellini. Negli ultimi giorni il centrale livornese ha annunciato l’addio al club bianconero e lunedi scorso ha ricevuto un toccante saluto dei tifosi. Mutu ha elogiato il suo compagno ed ha commentato cosi:

“Cannavaro e Nesta erano più forti di lui, ma Giorgio ha lottato sempre. Lui è un leader assoluto ed ha tutto il mio rispetto”. Attualmente Mutu svolge il suo lavoro di allenatore in Romania ed è il tecnico della Rapid Bucarest.