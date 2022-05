Juventus, il colpo è servito: l’annuncio su Pogba manda in estasi i tifosi

Pogba sempre più vicino alla Juventus, tornata alla carica nelle ultime ore: l’accordo è imminente, si attende soltanto la fumata bianca.

La Juventus nei giorni scorsi, nel celebrare i 12 anni di presidenza di Andrea Agnelli, era stata molto chiara: “Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete”. Il che significa che in estate la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri verrà potenziata in maniera concreta. Questa è stata una stagione di transizione, nella prossima il club vuole ricominciare a vincere.

Un obiettivo da centrare portando a Torino una serie di elementi pronti, non più giovanissimi ma capaci di alzare in maniera sensibile l’asticella della qualità. Per sostituire Paulo Dybala, ad esempio, si sta pensando ad Angel Di Maria in uscita dal Paris Saint Germain mentre a centrocampo i riflettori sono puntati su Paul Pogba. Una pista che, stando agli ultimi aggiornamenti forniti dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si concretizzerà presto.

Le parti, infatti, sono molto vicine. Durante l’incontro andato in scena lunedì la dirigenza ha ribadito all’agente Rafaela Pimenta la volontà di riportarlo a Torino e messo sul piatto un’offerta ritenuta congrua al valore del francese: 7.5 milioni più bonus, per un totale di 10. Una proposta inferiore rispetto a quella del PSG, pronto a garantire al calciatore lo stesso ingaggio percepito allo United (15 netti), ma comunque apprezzata da Pogba. Il quale è pronto a dire “sì” alla Juventus.

Juventus, ecco Pogba: battuta la concorrenza del PSG

A breve andrà in scena un altro meeting, quello decisivo. Ma intanto la strada appare tutta in discesa. Fondamentale, nella scelta del centrocampista, è stata la telefonata ricevuta da Allegri che ha illustrato a Pogba il nuovo progetto promettendogli un ruolo di primo piano all’interno del suo schema tattico. La fumata bianca, come detto, è imminente.

Il francese, in particolare, firmerà a parametro zero un contratto fino al 2025. Nei giorni scorsi per lui si era fatto avanti anche il Manchester City ma l’affondo non ha prodotto, per i Citizens, il risultato sperato. Nei suoi sogni c’è soltanto la Juventus. L’esperienza negativa vissuta in Inghilterra (un gol in 27 apparizioni complessive quest’anno) è ormai alle spalle. Pogba si prepara a vestire ancora una volta il bianconero.