Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Verona, gara che andrà in scena questa sera valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, la formazione di Maurizio Sarri ospita i veneti guidati da Igor Tudor.

Classifica alla mano, il match di questa sera ha poco da dire visto che la storia stagionale di entrambe le formazioni è già stata scritta. I padroni di casa sono matematicamente qualificati alla prossima fase a gironi di Europa League ed anche con una sconfitta non perderebbero il quinto posto in elenco generale. Discorso analogo per gli ospiti che lottano solo contro se stessi, alla caccia della permanenza nella parte sinistra della classifica. A dare il via al match sarà il fischietto dell’arbitro Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Bercigli. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Dionisi e Serra. Il quarto uomo è Volpi.

Lazio-Verona, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Hysaj, Radu, Kamenovic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Pedro.

VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor. A disposizione: Berardi, Chiesa, Coppola, Sutalo, Depaoli, Ilic, Frabotta, Tameze, Praszelik, Bessa, Cancellieri, Lasagna.